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32-річний Агбонлахор оголосив про завершення кар'єри

27 березня 22:38 369 Читать на русском
32-річний Агбонлахор оголосив про завершення кар'єри
Габріель Агбонлахор / the sun

Екс-гравець Астон Вілли та збірної Англії Габріель Агбонлахор вирішив повісити бутси на цвях.

Габріель, який є найкращим бомбардиром Астон Вілли в АПЛ (75 голів), у Instagram оголосив про рішення завершити кар'єру гравця.

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Зазначимо, що Агбонлахор є вихованцем Астон Вілли та зіграв за "левів" 341 матч. Загалом він грав за "вілланів" впродовж 13 років. Агбонлахор став вільним агентом влітку 2018 року. До слова, у активі футболіста три матчі за збірну Англії.

Теги
Англія Астон Вілла Астон Вілла Ґабріель Аґбонлахор Ґабріель Аґбонлахор
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