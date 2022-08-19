В лагере луганчан находится экс-форвард Леванте, Сарагосы и Цюриха Рафаэль Двамена, сообщает zaryalg.com.

Черноморец объявил о трансфере экс-форварда Динамо и Шахтера – он забивал два гола Барселоне на Камп Ноу

Отмечается, что ганец уже успел провести один матч на тренировочных сборах и отличился забитым мячом. Интересно, что 3 августа он стал игроком швейцарского Олд Бойза (второй дивизион чемпионата Швейцарии).

За свою карьеру Двамена успел поиграть за Ред Булл Гана, австрийские Лиферинг, Люстенау и Блау Вайсс Линц, швейцарский Цюрих, испанские Леванте, Сарагосу и датский Вайле. В октябре 2021 года Двамена пережил остановку сердца. От смерти его спас дефибриллятор.

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