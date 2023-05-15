Динамо практически потеряло шансы подняться с 4-го места УПЛ – отставание от Зари составляет 8 очков за 4 тура до завершения чемпионата Украины 2022/23. Как следствие, в следующем сезоне киевляне будут играть только в квалификации Лиги конференций. Ни в Лигу чемпионов, ни в Лигу Европы динамовцы пробиться не смогли.

В чем причина столь провального сезона Динамо под руководством Мирчи Луческу? Какие шансы на смену главного тренера в киевском клубе и кто идеальный наставник в нынешней ситуации? Какие перспективы "бело-синих" на летнее трансферное окно?

О проблемах Динамо, возможности возвращения Андрея Ярмоленко с Романом Яремчуком в Киев и не только – в очередном выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

"Будут очень серьезные разговоры": в чем причина провального сезона Динамо или Кто попадет под раздачу