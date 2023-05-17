"Скажу, что я, в первую очередь, футболист. Футбол – моя работа и дело всей моей жизни. И в России я делал только то, что играл в футбол. А когда началась полномасштабная война – я в тот же день решил разорвать контракт и вернуться в Украину. Этот поступок и является моим ответом.

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Никто не мог представить такого масштаба агрессии: что россияне тысячами будут убивать украинцев, разрушать наши города. Если бы я знал, что так будет, то никогда бы не поехал играть в Россию! Более того, считаю, что многие до февраля 2022 года не воспринимали это настолько тяжело: посмотрите, в России проводился чемпионат мира по футболу, должен был состояться финал Лиги чемпионов, многие украинцы продолжали жить в России и работать, страны торговали между собой.

Но 24 февраля расставило все по местам – в один день все поняли, что у нас, у цивилизованного мира нет ничего общего с Российской Федерацией. Поэтому я здесь, в Украине, – вместе со своей страной, со своим народом. И это мой ответ на все вопросы", – цитирует Ракицкого официальный сайт "горняков".

Напомним, Ракицкий 3 года выступал в России (с 2019-го по 2022-й), однако после начала полномасшатбного вторжения инциировал расторжение контракта с питерским Зенитом. Затем были провальные полгода в Турции и возвращение в Шахтер. К слову, в текущем сезона Ярослав провел в составе дончан 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

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