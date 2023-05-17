"Скажу, що я, у першу чергу, футболіст. Футбол – моя робота і справа всього мого життя. І в Росії я робив лише те, що грав у футбол. А коли почалась повномасштабна війна – я того ж дня вирішив розірвати контракт і повернутися до України. Цей вчинок і є моєю відповіддю.

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Ніхто не міг уявити такого масштабу агресії: що росіяни тисячами вбиватимуть українців, руйнуватимуть наші міста. Якби я знав, що так буде, то ніколи б не поїхав грати до Росії! Більше того, вважаю, що багато хто до лютого 2022 року не сприймав це настільки важко: подивіться, у Росії проводився чемпіонат світу з футболу, мав відбутися фінал Ліги чемпіонів, багато українців продовжували жити в Росії і працювати, країни торгували між собою.

Але 24 лютого розставило все по місцях – в один день усі зрозуміли, що у нас, у цивілізованого світу немає нічого спільного з Російською Федерацією. Тому я тут, в Україні, – разом зі своєю країною, зі своїм народом. І це моя відповідь на всі запитання", – цитує Ракицького офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, Ракицький 3 роки виступав у Росії (з 2019-го по 2022-й), однак після початку повномасшатбного вторгнення інціював розірвання контракту з пітерським Зенітом. Потім були провальні півроку в Туреччині і повернення у Шахтар. До слова, у поточному сезону Ярослав провів у складі донеччан 11 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 2 асисти.

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