"Встреча с Героем Украины. Никита Стецюра – боец 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, представитель фанатского движения Шахтера. Защищая свой родной город Бахмут, Никита получил тяжелое ранение и сейчас проходит курс реабилитации.

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Ярослав Ракицкий посетил Никиту в госпитале, подарил ему футболку и другую экипировку клуба, а также обеспечит дальнейшее лечение и полную реабилитацию нашего бойца", – сообщает пресс-служба Шахтера.

Напомним, Ракицкий 3 года выступал в России, однако после начала полномасшатбного вторжения инициировал расторжение контракта с питерским Зенитом. Затем последовали провальные полгода в Турции и возвращение в Шахтер, где ветеран пытается "отбелить" репутацию.

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