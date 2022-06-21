Новым владельцем французского клуба станет американский бизнесмен Джон Текстор. Сначала он выкупит 66,56% акций Лиона, а с течением времени его доля увеличится до 88,55%, сообщает официальный сайт "ткачей".

Милан официально подтвердил смену владельцев – чемпионов Италии оценили более чем в миллиард евро

Таким образом, Жан-Мишель Ола передает управление клубом, которым руководил последние 35 лет. За это время Лион пережил самые успешные годы в своей истории, завоевав 21 трофей. В частности, 8 титулов чемпиона Лиги 1, 8 Суперкубков Франции, 3 национальных Кубка, Кубок Лиги и Кубок Интертото.

Заметим, что футбол для Джона Текстора – знакомая среда. Он уже владеет акциями трех других клубов. Речь идет о Ботафого (90%), Кристал Пелас (40) и бельгийском Моленбеке (80).

Четверть века назад Феномен запустил лавину: 10 самых дорогих футболистов, которые поочередно били трансферный рекорд