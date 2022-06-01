Инвестиционная компания RedBird Capital закрыла соглашение о покупке клуба у хедж-фонда Elliott, информирует официальный сайт "россонери".

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Практически все детали ранее уже фигурировали в СМИ. RedBird заплатила 1,2 млрд евро, но у Elliott еще останется миноритарная доля и свое представительство в совете директоров. Процесс передачи собственности будет идти летом и должен полностью завершиться в сентябре.

Напомним, в управление Elliott Милан попал в 2018 году, когда предыдущие китайские владельцы не смогли погасить кредит, который брали у американцев. На тот момент операция оценивалась в 500 тысяч евро. С этого времени хедж-фонд нормализовал финансы и значительно улучшил спортивные результаты. Милан вернулся в Лигу чемпионов и даже стал чемпионом Италии.

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