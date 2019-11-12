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20 тысяч за опоздание на тренировку – Лэмпард драконовскими штрафами наводит порядок в Челси

20:53 59 Читати українською
20 тысяч за опоздание на тренировку – Лэмпард драконовскими штрафами наводит порядок в Челси
Фрэнк Лэмпард / Getty Image

Наставник лондонского Челси, чтобы добиться железной дисциплины в команде, решил фунтом ударить по карманам футболистов.

Любознательным журналистам удалось установить размеры штрафов в лондонском Челси. Прейскурант с расценками опубликовало английское издание Daily Mail. В частности, за опоздание на тренировку футболистам придется выложить 20 тыс. фунтов, а на 5 тыс. игрока оштрафуют, если он покинет стадион после игры не в клубном автобусе, а также за отказ от участия в клубных мероприятиях.

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2,5 тыс. фунтов стоить опоздание на матч или выезд команды, а также за поздний приход на лечение и медицинские процедуры. Тысячу фунтов игрок заплатит, если его телефон зазвонит в столовой или на сборах команды, а также, если он появится в день матча или выезда команды не в клубной атрибутике. Столько же придется выложить в случае опоздания на разминку. А за опоздание на командное собрание клуб оштрафует игрока на 500 фунтов в минуту.

Интересно, что если штраф не будет оплачен в течение 14 дней, то его сумма удвоится. Кроме того, туго стало и агентам – Лэмпард запретил им появляться на базе без предварительного официального согласования.

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