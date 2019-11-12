20 тисяч за спізнення на тренування – Лемпард драконівськими штрафами наводить лад у Челсі

Наставник лондонського Челсі, аби добитись залізної дисципліни у команді, вирішив фунтом вдарити по кишенях футболістів.

Допитливим журналістам вдалось встановити розміри штрафів у лондонському Челсі. Прейскурант з розцінками опублікувало англійське видання Daily Mail. Зокрема, за спізнення на тренування футболістам доведеться викласти 20 тис. фунтів, а на 5 тисяч гравця оштрафують, якщо він покине стадіон після гри не в клубному автобусі, а також за відмову від участі у клубних заходах.

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2,5 тис. фунтів вартуватиме спізнення на матч або виїзд команди, а також за пізній прихід на лікування та медичні процедури. Тисячу фунтів гравець заплатить, якщо його телефон задзвонить в їдальні або під час зборів команди, а також, якщо він з'явиться в день матчу або виїзду команди не у клубній атрибутиці. Стільки ж доведеться викласти у разі спізнення на розминку. А за запізнення на командні збори клуб оштрафує гравця на 500 фунтів за хвилину.

Цікаво, що якщо штраф не буде сплачений протягом 14 днів, то його сума подвоїться. Окрім того, непереливки стало і агентам – Лемпард заборонив їм з’являтися на базі без попереднього офіційного узгодження.

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