Моуринью рассказал, чего можно ожидать от работы Лэмпарда в Челси

Бывший тренер Челси Жозе Моуринью выразил мнение о работе нынешнего наставника команды Фрэнка Лэмпарда.

"Я считаю, что Фрэнк проделывает фантастическую работу. Молодые ребята прекрасно влились в команду к таким опытным и высококлассным ребятам, как Виллиан и Канте.

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Лэмпард делает невероятно много. Но клуб дважды проиграл Манчестер Юнайтед и уступил дома Ливерпулю в Премьер-лиге. Челси пропустил четыре гола от Аякса, и мне будет очень интересно посмотреть, как они покажут себя на Этихад.

Мне будет интересно понаблюдать, нашли ли они этот баланс между красивым футболом, в который они играют, и прагматизмом, который должен быть у каждой команды, чтобы играть против лучших команд.

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Когда они найдут его, думаю, у них есть замечательная команда на будущее. Я не верю, что они закончат сезон на втором месте, но я верю, что они закончат сезон в топ-4", – сказал Моуринью в эфире Sky Sports.

Напомним, в 12 стартовых турах АПЛ Челси набрал 26 очков. В данный момент команда Фрэнка Лэмпарда занимает третье место в турнирной таблице, уступая второму Лестеру лишь по дополнительным показателям.

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