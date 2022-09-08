Барселона оформила самый дорогой трансфер в истории женского футбола – разница с мужчинами впечатляет
Полузащитник Манчестер Сити и сборной Англии Кира Уолш перешла в Барселону за рекордную сумму.
О переходе 25-летней футболистки в испанский клуб Манчестер Сити сообщил на официальном сайте, а Барселона – в соцсетях. Контракт рассчитан на 3 года.
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Оба клуба договорились не раскрывать сумму перехода. ESPN утверждает, что сумма трансфера превысила 350 тысяч фунтов, что является рекордным переходом в истории женского футбола. Напомним, среди мужчин самым дорогим трансфером является переход Неймара из Барселоны в ПСЖ – 222 миллиона евро в 2017 году.
В Барсе Кира Уолш должна заменить лидера команды Алексию Путельяс, которая получила серьезную травму на чемпионате Европы и может пропустить весь сезон.
В составе Ман Сити Уолш выступала с 2014 года и выиграла 8 трофеев. Недавно она выиграла в составе сборной Англии женский чемпионат Европы-2022 и была признана лучшим игроком финала.
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