В минувший уикенд состоялся десятый тур чемпионата ДЮФЛУ (детско-юношеская футбольная лига Украины, – прим.), в одном из матчей СДЮСШОР Прикарпатья U-14 на своем поле принимал ФК Львов.

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Игра завершилась со счетом 1:1, но запомнилась шедевральным голом в исполнении футболиста хозяев Святослава Верещука, поразившего ворота соперника ударом с 55 метров – игрок искусно реализовал момент, забросив мяч за воротник голкиперу.

Интересно, что минутой ранее ФК Прикарпатья пропустил гол с углового, но благодаря Верещуку быстро отыгрался, установив окончательный счет встречи.