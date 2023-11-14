Минулого вікенду відбувся десятий тур чемпіонату ДЮФЛУ (дитячо-юнацька футбольна ліга України, – прим.). В одному з матчів СДЮСШОР Прикарпаття U-14 на своєму полі приймав ФК Львів.

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Гра завершилась з рахунком 1:1, але запам'яталася шедевральним голом у виконанні футболіста господарів Святослава Верещука, який вразив ворота суперника ударом з 55 метрів – гравець майстерно пробив з центра поля, закинувши м'яч за комірець голкіперу.

Цікаво, що буквально хвилиною раніше Прикарпаття пропустило гол з кутового, але завдяки Верещуку швидко відігралося, встановивши остаточний рахунок зустрічі.