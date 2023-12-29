Ошибки Зинченко и надежный Ареола: видео голов и обзор матча Арсенал – Вест Хэм – 0:2
Вест Хэм обыграл Арсенал (2:0) в матче 19-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.
Томаш Соучек 13’
13’ Томаш Соучек
Арсенал активнее провел поединок, постоянно ища счастья в позиционных атаках, но подопечные Артеты не смогли ничего противопоставить Вест Хэму. На 13-й минуте поединка счет открыл Томаш Соучек – 1:0 (не обошлось без ошибки Зинченко). Арсенал создал большое количество моментов, но отыграться в первой половине встречи не сумел.
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Второй тайм начался с атак Арсенала, но Зинченко и Ко не удавалось пробить голкипера "молотобойцев". А Вест Хэм забил еще раз, установив окончательный счёт встречи. Гол на счету Константиноса Мавропаноса.
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