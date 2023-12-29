Вест Хэм обыграл Арсенал (2:0) в матче 19-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

Арсенал активнее провел поединок, постоянно ища счастья в позиционных атаках, но подопечные Артеты не смогли ничего противопоставить Вест Хэму. На 13-й минуте поединка счет открыл Томаш Соучек – 1:0 (не обошлось без ошибки Зинченко). Арсенал создал большое количество моментов, но отыграться в первой половине встречи не сумел.

Ошибки Зинченко стоили Арсеналу лидерства в АПЛ – "канониры" снова проиграли Вест Хэму

Второй тайм начался с атак Арсенала, но Зинченко и Ко не удавалось пробить голкипера "молотобойцев". А Вест Хэм забил еще раз, установив окончательный счёт встречи. Гол на счету Константиноса Мавропаноса.