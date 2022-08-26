"1+1 Media является телевизионным партнером Руха уже очень долгое время и будет обеспечивать телевизионную трансляцию матчей по запросу клуба. Мы всегда за конструктивный диалог и объединение усилий по интересам зрителей и болельщиков.

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Обидно, что такая позиция не идет от УПЛ, которая, не имея согласия от футбольных клубов, преждевременно заявила о создании так называемого единого телепула трансляторов. В этом случае мы поддерживаем клубы, обладающие правами на трансляцию и изъявившие желание объединить вокруг матчей максимальное количество людей", – говорится в заявлении 1+1 Media.

Напомним, Рух не пустил съемочную группу Setanta Sports на поединок первого тура против Металлиста. Трансляция матча была запланирована на канале клуба на YouTube, но была заблокирована. MEGOGO тоже прекратил показ игры – как следствие "желто-черные" показывали поединок на своей странице в Facebook.

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