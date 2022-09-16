Все без исключения участники английской Премьер-лиги получили более 100 миллионов фунтов за выступления в кампании 2021/22.

Манчестер Сити, действующий чемпион Англии, заработал более 153 миллионов фунтов призовых, сообщает Daily Mail . Ливерпуль получил 151,8 млн, Челси – 145,6, а Тоттенхэм – 146.

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В общей сложности все команды заработали более 100 млн. Даже Норвич, который в прошлом сезоне выиграл всего пять матчей и занял последнюю строчку в турнирной таблице. Это, к слову, впервые в истории АПЛ аутсайдер получил такую ​​сумму.

В сезоне 2022/23 после 6 сыгранных туров лидирует Арсенал с 15 очками, Манчестер Сити и Тоттенхэм с 14 пунктами идут дальше.

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