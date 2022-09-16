100 миллионов фунтов за последнее место: сколько заработали Ман Сити, Ливерпуль и другие клубы в прошлом сезоне АПЛ
Все без исключения участники английской Премьер-лиги получили более 100 миллионов фунтов за выступления в кампании 2021/22.
Манчестер Сити, действующий чемпион Англии, заработал более 153 миллионов фунтов призовых, сообщает Daily Mail. Ливерпуль получил 151,8 млн, Челси – 145,6, а Тоттенхэм – 146.
Зинченко ворвался в топ-3 зарплат Арсенала, одна из главных звезд до сих пор зарабатывает "копейки" - СМИ раскрыл доходы команды
В общей сложности все команды заработали более 100 млн. Даже Норвич, который в прошлом сезоне выиграл всего пять матчей и занял последнюю строчку в турнирной таблице. Это, к слову, впервые в истории АПЛ аутсайдер получил такую сумму.
В сезоне 2022/23 после 6 сыгранных туров лидирует Арсенал с 15 очками, Манчестер Сити и Тоттенхэм с 14 пунктами идут дальше.
"Не всі дивляться лише на зарплату": Тоні Кроос – про секрет успіху Роналду, сумнівну силу АПЛ та Суперлігу