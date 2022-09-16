Усі без винятку учасники англійської Прем'єр-ліги отримали понад 100 мільйонів фунтів за виступи у кампанії 2021/22.

Манчестер Сіті, чинний чемпіон Англії, заробив понад 153 мільйони фунтів призових, повідомляє Daily Mail. Ліверпуль отримав 151,8 млн, Челсі – 145,6, а Тоттенхем – 146.

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Загалом же усі команди заробили понад 100 млн. Навіть Норвіч, який у минулому сезоні виграв лишень п'ять матчів і посів останню сходинку у турнірній таблиці. Це, до слова, вперше в історії АПЛ аутсайдер отримав таку суму.

Наразі у сезоні 2022/23 після 6 зіграних турів лідирує Арсенал з 15 очками, Манчестер Сіті й Тоттенхем з 14 пунктами йдуть далі.

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