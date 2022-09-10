Хорошая зарплата явно была не последним фактором при выборе Александра Зинченко в пользу Арсенала.

Украинец в составе "канониров" зарабатывает 150 тысяч фунтов в неделю или 7,8 миллионов в год. Это третье место в рейтинге команды, опубликованном The Sun.

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Больше зарабатывают только хавбек Томас Партей (200 тысяч в неделю) и форвард Габриэл Жезус (265 тысяч), который этим летом также перешел из Ман Сити.

Откровенно удивляет предпоследняя позиция Букайо Сака. Молодой хавбек уже несколько сезонов является лидером Арсенала, но до сих пор получает скромные 30 тысяч фунтов в неделю. Впрочем, эта несправедливость скоро должна быть устранена, поскольку стороны ведут переговоры по новому контракту.

Добавим, что Арсенал завоевал 15 очков в 6 стартовых турах АПЛ и сейчас идет лидером турнирной таблицы.

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