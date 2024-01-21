Не матч, а сюжет для фильма. В первом тайме Милан спокойно открыл счет, а после этого случился коллапс. Остановка игры из-за расизма пошла на пользу Уровню, который сравнял и имел еще несколько случаев забить. Один из них использовал Товен.

Милан выцарапал победу над Удинезе в скандальном матче – безумные качели на 5 голов в юбилейный вечер Пиоли

Впрочем, к концу матча Милан нашел в себе силы не просто отыграться, но и забить третий. Эта победа стала для Стефано Пиоли 100-й во главе "россонери" в Серии А. Для этого тренеру понадобилось 166 матчей. Интересно, что быстрее таких показателей достиг только Карло Анчелотти – за 165 матчей.