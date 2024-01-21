Не матч, а сюжет для кінофільму. У першому таймі Мілан спокійно відкрив рахунок, а після цього трапився колапс. Зупинка гри через расизм пішла на користь Удінезе, який зрівняв і мав ще кілька нагод забити. Одну з них використав Товен.

Мілан видряпав перемогу над Удінезе в скандальному матчі – божевільні гойдалки на 5 голів у ювілейний вечір Піолі

Втім, під кінець матчу Мілан знайшов у собі сили не просто відігратися, а й забити третій. Ця перемога стала для Стефано Піолі 100-ю на чолі "россонері" в Серії А. Для цього тренеру знадобилося 166 матчів. Цікаво, що швидше таких показників досяг лише Карло Анчелотті – за 165 матчів.