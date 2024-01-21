100-та перемога за крок від рекорду Анчелотті у відеоогляді матчу Удінезе – Мілан – 2:3
Мілан обіграв Удінезе в рамках 21-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
Не матч, а сюжет для кінофільму. У першому таймі Мілан спокійно відкрив рахунок, а після цього трапився колапс. Зупинка гри через расизм пішла на користь Удінезе, який зрівняв і мав ще кілька нагод забити. Одну з них використав Товен.
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Втім, під кінець матчу Мілан знайшов у собі сили не просто відігратися, а й забити третій. Ця перемога стала для Стефано Піолі 100-ю на чолі "россонері" в Серії А. Для цього тренеру знадобилося 166 матчів. Цікаво, що швидше таких показників досяг лише Карло Анчелотті – за 165 матчів.