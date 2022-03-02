"Російські солдати! Якщо на території України справді існують "бандерівці" та інші вигадані персонажі хворим на пропагандистську уяву, то це 100% всього населення України.

"Буду тут, захищати країну": Алієв взявся боронити Україну від російських військ

Звільняти нема кого, розвертайтеся і йдіть на**й! Україна – країна вільних людей!", – йдеться у дописі Динамо в офіційному твіттері.

Нагадаємо, вранці 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. Агресор системно обстрілює наші міста, однак ЗСУ та об'єднання територіальної оборони дають відсіч ворогу.

"Росіяни – це орки, суміш орди з монголами та удмуртами": екс-хавбек Металіста – про зраду, окупантів і терор у Харкові