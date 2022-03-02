Колишній півзахисник Динамо та збірної України Олександр Алієв звернувся до українців після того, як долучився до тероборони Києва.

"Як і казав, я тут у Києві. Залишився і залишусь. Тут захищатиму країну, де народилися мої дітки. Закликаю всіх до миру. Хлопці, українці, тримайтеся. Ми сила, ми молодці, ми всі це витримаємо. Що в моїх силах – все намагатимусь робити, щоб у цій країні був тільки мир.

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Звертаюся до росіян. Знаю, що в мене дуже багато аудиторії із Росії. Хлопці, почуйте, будь ласка, мене. Не їдьте сюди – на війну. Розвертайтеся та їдьте назад. Тут нема ні фашистів, ні нацистів. Давайте не робитимемо так, щоб плакали наші матері, батьки, сестри, брати, і тим більше, переживали наші дітки. Давайте жити просто мирно.

Хочу, щоб мене почули футболісти, яких дуже багато у Росії. Не вірте цьому нічого. Що у вас показують у Росії – повна маячня. Ми мирні жителі, тут гине дуже і дуже багато їх", – поділився Алієв у своєму Instagram.

Нагадаємо, вранці 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Окупанти руйнують наші міста і села, вбивають військових та цивільних. Однак ЗСУ дає гідну відсіч ворогу, а інші країни запроваджують жорсткі санкції проти агресора. Як наслідок, російські загарбницькі плани провалюються.

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