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"Розумію, чому наші арбітри не працюють у турнірах УЄФА та ФІФА", – президент СК Дніпро-1 Береза

10:58 436 Читать на русском
"Розумію, чому наші арбітри не працюють у турнірах УЄФА та ФІФА", – президент СК Дніпро-1 Береза
Юрій Береза / СК Дніпро-1

Президент СК Дніпро-1 Юрій Береза залишився незадоволений роботою арбітра матчу 5 туру УПЛ проти Львова (2:3).

57’ Володимир Польовий
67’ Станіслав Куліш
88’ Папа Гуйє
 
Абнер Ренан 34’
Жозе Вітор 51’
Шина 89’
34’ Абнер Ренан
51’ Жозе Вітор
57’ Володимир Польовий
67’ Станіслав Куліш
88’ Папа Гуйє
89’ Шина

"Від гри до гри, особливо в УПЛ, приходе велике розуміння того, чому наші арбітри не задіяні в великих міжнародних турнірах УЄФА та ФІФА. Нервозність судді на полі з перших хвилин передалася футболістам.

Злива голів і справжній трилер у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Львів – 2:3

Я хочу звернутися до суддів, що обслуговували матч, і до відповідних органів, які будуть розбирати їхню роботу, що потрібен певний механізм впливу дії на арбітрів. Зараз гра під їхнім наглядом перетворюється на якусь бійку, якесь незрозуміло дійство, на все те, що не пов’язано з футболом. А окрім суддівства, мені сьогодні все сподобалося.

Я бажаю усім футбольним арбітрам країни, щоб вони нікому не допомагали і працювали об’єктивно. А сьогодні почалося з жовтої картки незрозуміло за що, а закінчилося пенальті на останніх хвилинах гри", – цитує Березу офіційний сайт СК Дніпро-1.

Львів на останніх хвилинах вирвав перемогу над СК Дніпро-1

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Теги
СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Львів Львів Юрій Береза СК Дніпро-1 - Львів
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