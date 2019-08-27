toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ НЕЙМАР ИНТЕР - ЛЕЧЧЕ

"Понимаю, почему наши арбитры не работают в турнирах УЕФА и ФИФА", – президент СК Днепр-1 Береза

10:59 14 Читати українською
"Понимаю, почему наши арбитры не работают в турнирах УЕФА и ФИФА", – президент СК Днепр-1 Береза
Юрий Береза / СК Днепр-1

Президент СК Днепр-1 Юрий Береза остался недоволен работой арбитра матча 5-го тура УПЛ против Львова (2:3).

57’ Владимир Полевой
67’ Станислав Кулиш
88’ Папа Гуйе
 
Абнер Ренан 34’
Жозе Витор 51’
Шина 89’
34’ Абнер Ренан
51’ Жозе Витор
57’ Владимир Полевой
67’ Станислав Кулиш
88’ Папа Гуйе
89’ Шина

"От игры к игре, особенно в УПЛ, приходит большое понимание того, почему наши арбитры не задействованы в крупных международных турнирах УЕФА и ФИФА. Нервозность судьи на поле с первых минут передалась футболистам.

Обилие голов и настоящий триллер в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Львов – 2:3

Я хочу обратиться к судьям, которые обслуживали матч, и в соответствующие органы, которые будут разбирать их работу, что нужен определенный механизм влияния на арбитров. Сейчас встреча под их наблюдением превращается в какую-то драку, какое-то непонятно действо, на все то, что не связанно с футболом.

Кроме судейства, мне все понравилось. Я желаю всем футбольным арбитрам страны, чтобы они никому не помогали и работали объективно. А сегодня началось с желтой карточки непонятно за что, а закончилось пенальти на последних минутах игры", – цитирует Березу официальный сайт СК Днепр-1.

Львов на последних минутах вырвал победу над СК Днепр-1

blog_ava
Самый богатый человек Англии стал владельцем Ниццы
06:00
32
Теги
Львов Львов СК Днепр-1 СК Днепр-1 Юрий Береза СК Днепр-1 - Львов
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
49
мин
Монпелье
20:00
Лион
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук