"Понимаю, почему наши арбитры не работают в турнирах УЕФА и ФИФА", – президент СК Днепр-1 Береза

Президент СК Днепр-1 Юрий Береза остался недоволен работой арбитра матча 5-го тура УПЛ против Львова (2:3).

"От игры к игре, особенно в УПЛ, приходит большое понимание того, почему наши арбитры не задействованы в крупных международных турнирах УЕФА и ФИФА. Нервозность судьи на поле с первых минут передалась футболистам.

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Я хочу обратиться к судьям, которые обслуживали матч, и в соответствующие органы, которые будут разбирать их работу, что нужен определенный механизм влияния на арбитров. Сейчас встреча под их наблюдением превращается в какую-то драку, какое-то непонятно действо, на все то, что не связанно с футболом.

Кроме судейства, мне все понравилось. Я желаю всем футбольным арбитрам страны, чтобы они никому не помогали и работали объективно. А сегодня началось с желтой карточки непонятно за что, а закончилось пенальти на последних минутах игры", – цитирует Березу официальный сайт СК Днепр-1.

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