"Що не вдалося зробити? Тренер Порту не впорався. Він – головний винуватець поразки. Ешторіл заслужив сьогодні перемогу, з чим я його і вітаю. У цьому матчі було багато речей, які мені не сподобалися, починаючи з того, що я міг би виправити як тренер, але не виправив.

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Я був незадоволений стратегією, яку розробив на цей матч. Поразка сталася через недоліки Сержіу Консейсау і заслуги Вашку Сеабри. Ми хотіли виграти цей матч, але я не був достатньо компетентний. У нас залишилися інші змагання, і ми будемо за них боротися", – цитує Консейсау Sport TV та Mais Futebol.

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