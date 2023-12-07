"Что не удалось сделать? Тренер Порту не справился. Он – главный виновник поражения. Эшторил заслужил сегодня победу, с чем я его и поздравляю. В этом матче было много вещей, которые мне не понравились, начиная с того, что я мог бы исправить как тренер, но не исправил.

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Я был недоволен стратегией, которую разработал на этот матч. Поражение случилось из-за недостатков Сержиу Консейсау и заслугам Вашку Сеабры. Мы хотели выиграть этот матч, но я не был достаточно хорош. У нас остались другие соревнования, и мы будем за них бороться", – цитирует Консейсау Sport TV и Mais Futebol.

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