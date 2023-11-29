"Це був матч, у якому моя команда продемонструвала характер, і ми показали, що можемо перемогти будь-яку команду в Європі.

Барселона здолала Порту й вперше за 3 роки вийшла у плей-офф ЛЧ – Шахтар має виграти на "Драгау", аби прорватись в 1/8

Ми ростемо. У другому таймі Барселона мала перевагу. Ми намагалися пристосуватися, ризикували, але не були надійними в захисті. В обох матчах проти каталонців у нас були моменти, коли перевершували суперника. Програвати прикро.

Все вирішиться в останньому раунді. У нас є амбіції потрапити в 1/8 фіналу. Тепер доведеться зіграти у фіналі кваліфікації", – цитує Консейсау Marca.

Нагадаємо, що Барселона достроково оформила вихід в плей-офф, набравши 12 балів. Долю другої путівки в 1/8 Ліги чемпіонів розіграють між собою Шахтар та Порту, які мають по дев'ять очок.



Зустріч між "гірниками" та командою Консейсау відбудеться 13 грудня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

Шахтар переграв Антверпен і гарантував євровесну з надіями на плей-офф ЛЧ – ранній гол, два майже шедеври і супер-Різник