Кубок португальської ліги, група D, 2-й тур

Ешторіл – Порту – 3:1

Голи: Кассіано, 22, Гуітане, 90+1, Карлуш, 90+5 – Едуардо Пепе, 34

Порту зіграв у Кубку ліги свій дебютний матч, але однієї поразки "драконам" вистачило, щоб вилетіти з турніру. Для Ешторіла цей матч став уже другим у групі D – суперник Порту набрав 6 очок і достроково став переможцем групи D, вийшовши тим самим до півфіналу турніру.

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Сержіу Консейсау сподівався на резервістів, але запасні гравці не впоралися із завданням – Ешторіл дотиснув "драконів" у кінцівці зустрічі, другий і третій м'ячі господарі забили вже в компенсований час. Порту зміг лише раз вразити ворота суперника – на 34-й хвилині відзначився Едуардо Пепе.

Таким чином, команді Консейсау не вдалося захистити трофей, який команда виграла в минулому сезоні вперше у своїй історії. У суботу, 9 грудня Порту зіграє матч 13-го туру чемпіонату Португалії з Каса Піа, а в середу, 13-го грудня прийме на своєму полі Шахтар у Лізі чемпіонів.

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