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На узбережжі Франції знайшли частини зниклого літака Сали

17:00 522 Читать на русском
На узбережжі Франції знайшли частини зниклого літака Сали
Еміліано Сала / Колаж Daily Express

Відділ розслідування авіаційних подій Великої Британії повідомив нові подробиці пошуків зниклого літака, на якому перебував нападник Кардіффа Еміліано Сала.

На узбережжі півострова Котантен представниками французького бюро розслідувань знайдено дві подушки від сидінь, які, найімовірніше, належали літаку Piper PA-47 Malibu, на якому перебував Еміліано Сала, повідомляє Wales Online.

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"Скоріш за все, це частини зниклого літака.

Ми визначили пріоритетну зону пошуку під водою площею близько чотирьох квадратних морських миль, щоб постаратися знайти і визначити можливі частини літака", – йдеться в заяві французького бюро розслідувань.

Нагадаємо, літак з Салою на борту зник над Ла-Маншем пізно ввечері 21 січня. Тривалі пошуки зниклого пілота та футболіста ні до чого не призвели.

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Теги
Кардіфф Кардіфф Франція Еміліано Сала Еміліано Сала
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