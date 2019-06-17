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Розлючені фанати Наполі здерли іменну табличку Саррі в рідному місті – їм не сподобався прихід тренера в Ювентус

09:40 414 Читать на русском
Розлючені фанати Наполі здерли іменну табличку Саррі в рідному місті – їм не сподобався прихід тренера в Ювентус
Мауріціо Саррі часів роботи в Наполі / Reuters

Прихильники колишнього клубу Мауріціо Саррі явно не в захваті від рішення тренера очолити конкурента.

Фанати "партенопейців" позбавляють Саррі всіх звань, здобутих разом з їхньою командою.

Саррі офіційно покинув Челсі і очолив Ювентус

У районі Баньйоли, де народився фахівець, зі стіни одного з будинків зірвали табличку, встановлену на його честь. Між північною і південною частинами Італії давно існує гострий конфлікт, тому представники цих регіонів не люблять одне одного.

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Нагадаємо, 16 червня Мауріціо Саррі офіційно покинув Челсі і став новим головним тренером Ювентуса, який базується саме на півночі апеннінського "черевика".

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Теги
футбольні фанати Ювентус Ювентус Наполі Наполі Італія Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі
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