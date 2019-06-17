Розлючені фанати Наполі здерли іменну табличку Саррі в рідному місті – їм не сподобався прихід тренера в Ювентус

Прихильники колишнього клубу Мауріціо Саррі явно не в захваті від рішення тренера очолити конкурента.

Фанати "партенопейців" позбавляють Саррі всіх звань, здобутих разом з їхньою командою.

Саррі офіційно покинув Челсі і очолив Ювентус

У районі Баньйоли, де народився фахівець, зі стіни одного з будинків зірвали табличку, встановлену на його честь. Між північною і південною частинами Італії давно існує гострий конфлікт, тому представники цих регіонів не люблять одне одного.

Грановська розповіла про причини відходу Саррі з посади головного тренера Челсі

Нагадаємо, 16 червня Мауріціо Саррі офіційно покинув Челсі і став новим головним тренером Ювентуса, який базується саме на півночі апеннінського "черевика".