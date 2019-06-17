Разъяренные фанаты Наполи содрали именную табличку Сарри в родном городе – им не понравился приход тренера в Ювентус

Поклонники бывшего клуба Маурицио Сарри явно не в восторге от решения тренера возглавить конкурента.

Фанаты "партенопейцев" лишают Сарри всех званий, полученных вместе с их командой.

Сарри официально покинул Челси и возглавил Ювентус

В районе Баньоло, где родился специалист, со стены одного из домов сорвали табличку, установленную в его честь. Между северной и южной частями Италии давно существует острый конфликт, поэтому представители этих регионов не любят друг друга.

Грановская рассказала о причинах ухода Сарри с поста главного тренера Челси

Напомним, 16 июня Маурицио Сарри официально покинул Челси и стал новым главным тренером Ювентуса, который базируется именно на севере апеннинского "ботинка".