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Разъяренные фанаты Наполи содрали именную табличку Сарри в родном городе – им не понравился приход тренера в Ювентус

09:40 18 Читати українською
Разъяренные фанаты Наполи содрали именную табличку Сарри в родном городе – им не понравился приход тренера в Ювентус
Маурицио Сарри времен работы в Наполи / Reuters

Поклонники бывшего клуба Маурицио Сарри явно не в восторге от решения тренера возглавить конкурента.

Фанаты "партенопейцев" лишают Сарри всех званий, полученных вместе с их командой.

Сарри официально покинул Челси и возглавил Ювентус

В районе Баньоло, где родился специалист, со стены одного из домов сорвали табличку, установленную в его честь. Между северной и южной частями Италии давно существует острый конфликт, поэтому представители этих регионов не любят друг друга.

Грановская рассказала о причинах ухода Сарри с поста главного тренера Челси

Напомним, 16 июня Маурицио Сарри официально покинул Челси и стал новым главным тренером Ювентуса, который базируется именно на севере апеннинского "ботинка".

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футбольные фанаты Ювентус Ювентус Наполи Наполи Италия Маурицио Сарри Маурицио Сарри
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