Саррі офіційно покинув Челсі і очолив Ювентус

Італієць припинив свою співпрацю з лондонським клубом і повертається на батьківщину.

"Аристократи" оголосили про розірвання контракту з головним тренером на офіційному сайті.

Дзола покине Челсі цього літа – італієць може перейти разом із Саррі в Ювентус

Угода Саррі була чинною до 2021 року, втім клуб вирішив піти назустріч 60-річному фахівцеві і відпустити його в рідний чемпіонат Італії, де Мауріціо очолить Ювентус. Керівництво лондонців висловило вдячність своєму вже екс-керманичу і побажало успіхів у подальшій кар'єрі.

Чемпіон Італії також підтвердив інформацію про призначення Саррі у своєму офіційному твіттері. Жодних деталей угоди туринці не повідомили.

Нагадаємо, в свій перший і єдиний рік на Туманному Альбіоні Саррі виборов третю сходинку АПЛ і здобув титул Ліги Європи.