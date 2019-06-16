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Саррі офіційно покинув Челсі і очолив Ювентус

16:20 451 Читать на русском
Саррі офіційно покинув Челсі і очолив Ювентус
Мауріціо Саррі / BT Sport

Італієць припинив свою співпрацю з лондонським клубом і повертається на батьківщину.

"Аристократи" оголосили про розірвання контракту з головним тренером на офіційному сайті.

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Угода Саррі була чинною до 2021 року, втім клуб вирішив піти назустріч 60-річному фахівцеві і відпустити його в рідний чемпіонат Італії, де Мауріціо очолить Ювентус. Керівництво лондонців висловило вдячність своєму вже екс-керманичу і побажало успіхів у подальшій кар'єрі.

Чемпіон Італії також підтвердив інформацію про призначення Саррі у своєму офіційному твіттері. Жодних деталей угоди туринці не повідомили.

Нагадаємо, в свій перший і єдиний рік на Туманному Альбіоні Саррі виборов третю сходинку АПЛ і здобув титул Ліги Європи.

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