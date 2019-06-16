Грановська розповіла про причини відходу Саррі з посади головного тренера Челсі

Генеральний директор Челсі Марина Грановська прокоментувала відхід Мауріціо Саррі з лондонського клубу.

"В процесі переговорів після фіналу Ліги Європи Мауріціо дав зрозуміти, що сильно хоче повернутися на батьківщину, пояснивши, що причини для повернення в Італію – значні.

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Він також вважає, що йому важливо бути ближче до сім'ї, і для добробуту батьків йому потрібно бути ближче до них зараз. Ми дякуємо Мауріціо за роботу, яку він і його помічники зробили протягом сезону, а також за перемогу в Лізі Європи і третє місце в АПЛ.

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Ми також хотіли б привітати його з тим, що він отримав велику роль в Серії А і побажати йому успіхів у майбутньому", – передає слова Грановської офіційний сайт Челсі.