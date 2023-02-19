Борусія Д на своєму полі приймала в 21 турі Герту. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Рахунок в матчі відкрив Карім Адейємі розкішним голом п’ятої з передачі Марко Ройса. Декілька хвилин знадобилось Борусії, щоб збільшити свою перевагу. Більше в першому таймі голів публіка не побачила.

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На початку другої половини гри Люка Тузар повернув інтригу в матч. Він завдав потужного удару з передачі Сердара. На 76 хвилині Ройс забив прямим ударом зі штрафного. Крапку в матчі поставив Бранд, зробивши рахунок на табло 4:1.

Наразі Борусія Д посідає друге місце в турнірній таблиці Бундесліги, маючи таку ж кількість очко, як Баварія та Уніон. Герта перебуває в зоні вильоту з 17 очками у своєму активі.

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