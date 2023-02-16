Вінгер збірної України Михайло Мудрик дебютував за Челсі у Лізі чемпіонів з поразки від Борусії Дортмунд. Кожна його дія опинилась під "мікроскопом".

Німецька та англійська команди видали по-справжньому хороший з точки зору видовищності поєдинок. Переможцем міг стати кожен. Особливо не пощастило Челсі, який мінімально поступився (0:1), хоч, наприклад, лише Жоау Феліш мав 3 розкішні моменти.

Челсі програв Борусії Д та повис над вильотом з Ліги чемпіонів – Мудрик позбувся "гальма", але став найгіршим

Водночас Мудрик провів не найкращий поєдинок. Він вкотре демонстрував свою швидкість, але гостроти не створював. Раз пробивав, але удар заблокували. Активно діяв у відборі, але все псували паси п'ятами.

Зрештою, аналітично-статистичні портали винесли попередній вирок Мудрику. Він – один із найгірших польових гравців Челсі у матчі. FotMob поставив 6.8, SofaScore – 6.6, а WhoScored – 6.5. Європейська преса та футбольні фанати як хвалили, так і критикували Михайла. Є за що.

Преса, як і гра – неоднозначна

Гарі Роуз із BBC розпочинає з болючого, мовляв, команда підписала одразу 8 новачків, а центрфорварда так і не знайшла. Це вплинуло на результат. "Мудрик, Фернандес і Феліш вийшли на поле зі старту. Вони, безумовно, додають Челсі якості, але жоден з них поки що не зміг розв'язувати проблеми з голами", – пише журналіст.

Sky Sports віддав лаври першості Фелішу, який справді міг стати героєм: "У Михайла безперечно є талант. Він виглядає впевненіше з кожною грою, але Жоау був неймовірним у грі проти Дортмунда. Він знаходив простір і міг відзначитися хет-триком". Видання поставило українцю середні 6 балів і відзначило, що з його швидкістю Челсі виглядав потужно.

Оцінка від The Sun – найгірша у команді (5). Таблоїд наголошує, що українець двічі втрачав м'яч у першому таймі, але показав швидкісит та гарну гру в парі з Чілвеллом. Челсі залишається сподіватись, що Михайло частіше отримуватиме м'яч і створюватиме гольові моменти.

Goal акцентував на проблемі з першим дотиком у 22-річного вінгера. Реалізація Жоау Феліша – теж у переліку провальних моментів матчу. Від цього ЗМІ ексгравець Шахтаря отримав 5 балів з 10. Це найгірша оцінка, як і у Кепи, Чілвелла, Зієша та Хаверца.

"Потенціал українця очевидний, його швидкість захоплює дух, але... Поки відчувається брак у контролі. Інколи здається, що він занадто швидкий. За мить до заміни швидкість дозволила йому опинитись за спинами оборони Дортмунда, але він не скористався передачею Кулібалі. Мудрик лякає захисників. Він повинен стати серйозною постійною загрозою. Потрібні час і терпіння, щоб відшліфувати цей діамант".

"Поттер дав зрозуміти, що січневі новачки будуть грати", – пише Football.London. Видання припускає, що попри неоднозначну гру нашого земляка він разом з Фелішем та Енцо вийде у старті на матч-відповідь на Стемфорд Брідж.

На шпальтах іспанського AS вийшов матеріал з красномовним заголовком "Жовту стіну мільйони не пробили", де відзначили імпозантність Енцо, обіграші Мудрика і залякування Феліша. Висновок німецького Bild щодо Михайла дуже простий: "За нього заплатили більше, аніж усі команди Бундесліги витратили у зимове трансферне вікно".

Вердикт від ексгравців

Колишній півзахисник Евертона Леон Осман в етері BBC Radio 5 Live відзначив важливість українця: "Найефективніше Челсі діяв, коли попереду був вільний простір і Михайло Мудрик завдяки своїй швидкості міг це використати. Як тільки він втомлювався, Челсі виглядав менш загрозливо".

Куди радикальнішими були інші ексгравці. Легенда лондонців Джо Коул звинуватив Мудрика у голі Адейємі: "Як тільки ти розумієш, що м'яч винесли, відразу ж треба перемикатись на захист. Він просто дозволив супернику втекти. Мені здається, що швидкі гравці інколи можуть втрачати концентрацію".

Річард Данн, колишній захисник Манчестер Сіті та Астон Вілли, в етері Two live зізнався, що не розуміє, як 38-річний Тьягу Сілва у моменті з пропущеним голом повернувся у захист швидше, ніж Михайло.

FORGET ABOUT Mudryk Arsenal Martinelli Haaland De bruyne .



What Adeyemi did to Enzo Fenandez is embarrassing Man! €120m #BvbChe #ARSMAN pic.twitter.com/BIBYlSPd0k — Manchester United Red Army ️ (@OweteChukwuka) February 16, 2023

Прогноз фанатів стане гіркою правдою?

Реакція вболівальників на гру Михайла теж кардинально різна. Висміювання, критика, похвала, захоплення, поради – є все.

Хтось називає українця вдосконаленим Супрягою, мовляв, якщо у нього забрати простір, повільнішого суперника чи партнера-асистента, то він просто буде хлопцем, який вміє бігати.

Дехто намагається дати Поттеру тактичні поради, як краще використовувати Мудрика та Феліша в атаці.

Інші ж взагалі порівнюють Михайла з Джейдоном Санчо. Вінгер МЮ, за якого заплатили 85 мільйонів євро, у перших 7 поєдинках не відзначився ні голом, ні асистом, через що його прозвали "агентом 007". В українця наразі 4 матчі без результативних дій. Прогноз може стати реальністю?

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