Рейндерс відкрив рахунок вже на 3-й хвилині, зробивши посміховисько з чотирьох захисників Монци. Далі був казковий дебют 18-річного Яна-Карло Сіміча. Талант Мілана замінив травмованого Побегу, а за 17 хвилин святкував свій перший гол на дорослому рівні.

Мілан розгромив Монцу – Рейндерс створив два ефектних взяття воріт, 18-річний дебютант відкрив лік голам за "россонері"

По перерві "россонері" добили Монцу розкішною комбінацією. "Черпачок" Рейндерса, елегантний дотик Жиру, удар Окафора – 3:0.