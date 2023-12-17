Роскошная комбинация и гол 18-летнего дебютанта в видеообзоре матча Милан – Монца – 3:0
16:46 - Читати українською
Милан разгромил Монцу в 16-м туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча.
Рейндерс открыл счет уже на 3-й минуте, сделав посмешище из четырех защитников Монцы. Далее последовал сказочный дебют 18-летнего Яна-Карло Симича. Талант Милана заменил травмированного Побегу, а через 17 минут праздновал свой первый гол на взрослом уровне.
Милан разгромил Монцу – Рейндерс создал два эффектных взятия ворот, 18-летний дебютант открыл счет голам за "россонери"
После перерыва "россонери" добили Монцу роскошной комбинацией. "Черпачок" Рейндерса, элегантное касание Жиру, удар Окафора – 3:0.
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