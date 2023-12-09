Кривбас та Зоря розписали нічию в 17-му турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Кривбас здобув комфортну перевагу завдяки ударам Кожушка та Понєдєльніка. Зоря ще до перерви один м'яч відквитала – Герреро вдалася неймовірна гармата з 20 метрів.

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Кожушко мав повертати Кривбасу 2 голи гандикапу, якби не "зажував" м'яч і примітивно вліпив у захисника на лінії воріт. Покарання за марнотратство на 78-й хвилині, коли Батагов найкраще зорієнтувався на подачі кутового. 2:2 – Кривбас став зимовим чемпіоном лише завдяки додатковим показникам, Зоря таким самим чином піднялася у зону перехідних матчів.