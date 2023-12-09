Розкішна гармата Герреро і "зимове золото" Вернидуба у відеоогляді матчу Кривбас – Зоря – 2:2
10’ Олег Кожушко
Едуардо Герреро 42’
Арсеній Батагов 78’
10’ Олег Кожушко
42’ Едуардо Герреро
78’ Арсеній Батагов
Кривбас здобув комфортну перевагу завдяки ударам Кожушка та Понєдєльніка. Зоря ще до перерви один м'яч відквитала – Герреро вдалася неймовірна гармата з 20 метрів.
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Кожушко мав повертати Кривбасу 2 голи гандикапу, якби не "зажував" м'яч і примітивно вліпив у захисника на лінії воріт. Покарання за марнотратство на 78-й хвилині, коли Батагов найкраще зорієнтувався на подачі кутового. 2:2 – Кривбас став зимовим чемпіоном лише завдяки додатковим показникам, Зоря таким самим чином піднялася у зону перехідних матчів.
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