Інтер назвав Реалу ціну на Шкріняра – мадридці ще ніколи стільки не платили за захисників

Інтер готовий відпустити свого провідного захисника Мілана Шкріняра лише за серйозну суму.

Міланці розраховують отримати за словака щонайменше 80 млн євро, інформує Mundo Deportivo.

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У послугах Шкріняра найбільше зацікавлений Реал, який шукає заміну для 34-річного Серхіо Рамоса. Втім, мадридці ще ніколи не викладали за оборонців так багато – наразі рекорд утримує Едер Мілітао, за якого заплатили Порту 50 млн євро. Контракт Шкріняра з Інтером розрахований до літа 2023-го, тому міланці не збираються зменшувати своїх апетитів.

У поточному сезоні Серії А словацький захисник провів 24 матчі, в яких відзначився асистом.

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