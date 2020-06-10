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Інтер назвав Реалу ціну на Шкріняра – мадридці ще ніколи стільки не платили за захисників

14:22 155 Читать на русском
Інтер назвав Реалу ціну на Шкріняра – мадридці ще ніколи стільки не платили за захисників
Мілан Шкріняр / АР

Інтер готовий відпустити свого провідного захисника Мілана Шкріняра лише за серйозну суму.

Міланці розраховують отримати за словака щонайменше 80 млн євро, інформує Mundo Deportivo.

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У послугах Шкріняра найбільше зацікавлений Реал, який шукає заміну для 34-річного Серхіо Рамоса. Втім, мадридці ще ніколи не викладали за оборонців так багато – наразі рекорд утримує Едер Мілітао, за якого заплатили Порту 50 млн євро. Контракт Шкріняра з Інтером розрахований до літа 2023-го, тому міланці не збираються зменшувати своїх апетитів.

У поточному сезоні Серії А словацький захисник провів 24 матчі, в яких відзначився асистом.

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Іспанія Трансфери Трансфери Реал Мадрид Інтер Інтер Реал Мадрид Реал Мадрид Італія Мілан Шкріняр Мілан Шкріняр
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