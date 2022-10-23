Реал вийшов вперед вже на 5-й хвилині – Вінісіус відібрав м'яч у суперника на лівому фланзі, протягнув його до штрафного, обігравши захисника змістився ближче до центру і відкотив на Модріча, який на дальній штанзі замкнув у порожні ворота. Згодом Алаба небезпечно закручував зі стандарту, але пробив впритул з хрестовиною. Севільці вирівняли гру, але забити у першому таймі не змогли.

Зідан знову вручив Бензема "Золотий м'яч" на очах у Луніна – найкращий гравець світу і Куртуа зірвали овації Бернабеу

Натомість відігрались після перерви: Монтіель вкрав м'яч у Вінісіуса поблизу воріт, видав філігранний пас у штрафний на Ламелу і той з гострого кута пробив Куртуа поміж ніг. Наприкінці матчу "вершкові" протягом двох хвилин зняли всі питання щодо переможця. Спочатку Жуніор отримав розкішний розрізний пас на хід, увірвався у штрафний, міг забивати сам, але віддав на Лукаса і рахунок став 2:1. А за мить Вальверде наважився на удар з-за меж карного і прошив марокканського кіпера севільців розкішним пострілом.

Перемога закріпила Реал на першій сходинці з 31 пунктом, Севілья з 10-ма балами – чотирнадцята.

Реал вирвав перемогу над Севільєю завдяки замінам Анчелотті – Лунін сів у запас, улюбленець Карло вразив черговим голом