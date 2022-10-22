Перед домашнім матчем 11-го туру Ла Ліги Реал влаштував символічну церемонію для Каріма Бензема та Тібо Куртуа, які напередодні отримали "Золотий м'яч" та "Золоту рукавичку" від France Football.

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Для Куртуа це дійство мало додатковий символізм. Вручити нагороду Тібо запросили легендарного Ікера Касільяса. Окрім того, голкіпер повернувся в основу Реала після травми, знову відправивши Андрія Луніна на лаву для запасних.

Символічно нагородити Бензема покликали Зінедіна Зідана, а також Луку Модріча, який вигравав "Золотий м'яч" у 2018 році.