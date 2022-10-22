Зідан знову вручив Бензема "Золотий м'яч" на очах у Луніна – найкращий гравець світу і Куртуа зірвали овації Бернабеу
23:16 - Читать на русском
Зірки Реала показали свої престижні нагороди уболівальникам команди.
завершено
5’ Лука Модріч
79’ Лукас Васкес
Ерік Ламела 54’
5’ Лука Модріч
54’ Ерік Ламела
79’ Лукас Васкес
Перед домашнім матчем 11-го туру Ла Ліги Реал влаштував символічну церемонію для Каріма Бензема та Тібо Куртуа, які напередодні отримали "Золотий м'яч" та "Золоту рукавичку" від France Football.
"Золотий м'яч-2022": Бензема на вершині, Шевченко у ролі амбасадора України і три нагороди для Барселони
Для Куртуа це дійство мало додатковий символізм. Вручити нагороду Тібо запросили легендарного Ікера Касільяса. Окрім того, голкіпер повернувся в основу Реала після травми, знову відправивши Андрія Луніна на лаву для запасних.
Символічно нагородити Бензема покликали Зінедіна Зідана, а також Луку Модріча, який вигравав "Золотий м'яч" у 2018 році.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter