Реал вышел вперед уже на 5-й минуте – Винисиус отобрал мяч у соперника на левом фланге, протащил его в штрафную, обыграв защитника сместился поближе к центру и откатил на Модрича, который на дальней штанге замкнул в пустые ворота. Впоследствии Алаба опасно закручивал со стандарта, но пробил в притирку с крестовиной. Севильцы выровняли игру, но забить в первом тайме не смогли.

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Зато отыгрались после перерыва: Монтиэль украл мяч у Винисиуса возле ворот, выдал филигранный пас в штрафную на Ламелу и тот с острого угла пробил Куртуа между ног. В конце матча "сливочные" в течение двух минут сняли все вопросы по поводу победителя. Сначала Жуниор получил роскошный разрезной пас на ход, ворвался в штрафную, мог забивать сам, но отдал на Лукаса и счет стал 2:1. А через мгновение Вальверде решился на удар из-за пределов штрафного и прошил марокканского кипера севильцев роскошным выстрелом.

Победа закрепила Реал на первой строчке с 31 пунктом, Севилья с 10-ю баллами – четырнадцатая.

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