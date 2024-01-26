Борнмут Забарного розтрощив Суонсі, у складі якого виступає Микола Кухаревич, у матчі 1/16 фіналу Кубка Англії. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Кубок Англії, 1/16 фіналу

Борнмут – Суонсі – 5:0

Голи: Келлі, 7, Скотт, 10, Сіністерра, 14, Брукс, 35, Соланке, 44

Вже на 7-й хвилині Келлі відкрив рахунок у грі, замкнувши в падінні навіс зі штрафного. А на 14-й "вишні" мали розгромну перевагу завдяки голам Скотта та Сіністерри. Відзначимо, що Забарний класним пасом розпочав другу результативну атаку, яку завершив Сіністерра.

Забарний розкішним пасом почав гольову атаку – Борнмут пройшов далі в Кубку Англії, знищивши команду іншого українця 5:0

Загалом, Борнмут відвантажив 5 голів у ворота "лебедів" та легко пройшов до наступної стадії. Забарний провів на полі весь матч, а от Кухаревич так і не зіграв.