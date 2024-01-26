Борнмут Забарного сокрушил Суонси, в составе которого выступает Николай Кухаревич, в матче 1/16 финала Кубка Англии. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Кубок Англии, 1/16 финала

Борнмут – Суонси – 5:0

Голы: Келли, 7, Скотт, 10, Синистерра, 14, Брукс, 35, Соланке, 44

Уже на 7-й минуте Келли открыл счет в игре, замкнув в падении навес со штрафного. А на 14-й "вишни" имели разгромное преимущество благодаря голам Скотта и Синистерры. Отметим, что Забарный классным пасом начал вторую результативную атаку, которую завершил Синистерра.

Забарный роскошно начал голевую атаку – Борнмут прошел дальше в Кубке Англии, уничтожив команду другого украинца 5:0

В общем, Борнмут отгрузил 5 голов в ворота "лебедей" и легко прошел в следующую стадию. Забарный провел на поле весь матч, а вот Кухаревич так и не сыграл.