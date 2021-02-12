Ліверпуль також тримає на прицілі таланта Борусії М Нойхауса – на гравця полюють Баварія, Реал та інші гранди
19:08 - Читать на русском
Хавбек Борусії М Флоріан Нойхаус користується популярністю серед європейських грандів.
Ліверпуль хоче підсилити атакувальну ланку півзахисником Флоріаном Нойхаусом, повідомляє Kicker.
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У контракті 23-річного німця з Борусією М прописана сума відступних у 40 млн євро. Серед потенційних покупців Флоріана є Баварія, Реал, Ювентус, Борусія Д та Тоттенхем. Чинна угода про співпрацю гравця з німецьким клубом розрахована до літа 2024-го.
У нинішньому сезоні Бундесліги Нойхаус провів 19 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та здійснив стільки ж асистів.
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