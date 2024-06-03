Українська асоціація футболу та Німецький футбольний союз посилили співпрацю, яка допоможе нам в умовах війни.

Андрій Шевченко сьогодні підписує угоду з Берндом Ноєндорфом перед товариським матчем Німеччина – Україна в ратуші Нюрнберга. Очільник УАФ і президент НФС домовилися про нові ініціативи для розвитку українського футболу.

Німеччина – Україна: анонс товариського матчу

Німеччина з літа-2024 організує футбольні табори в Маленте та Барзінгхаузені, куди запросять українських дітей з зони бойових дій, повідомляє офіційний сайт НФС. Окрім цього, німці розпочнуть навчання українських тренерів.

Німецький футбольний союз наголосив, що давно допомагає Україні. З початку повномасштабного вторгнення через фонд Егідіуса Брауна німці направили 10,5 мільйона євро на різні проєкти допомоги постраждалим від війни в Україні.

"Ми цінуємо підтримку НФС і відкриті для подальшої співпраці. Це посилює наш футбол і нашу країну. Діти найбільше страждають від війни", – сказав Андрій Шевченко.