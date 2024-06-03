Маркевич різко відреагував на чутки про свій відхід з Карпат
Головний тренер Карпат Мирон Маркевич радить скептично ставитися до інформації, яка надходить від інсайдерів.
– Можете прокоментувати інформацію, що ви нібито поставили ультиматум керівництву Карпат щодо трансферів?
– Нікому я ніяких ультиматумів не ставив. Звідки ви то взяли?
– Ігор Бурбас повідомив.
– Я не розмовляв з ним.
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– А загалом чи стоїть під питанням ваше працевлаштування в Карпатах? Бо було подано інформацію, що ви нібито можете піти.
– Звідки та інформація?
– Ігор Бурбас у своєму блозі...
– Я вам говорю – я не говорив з Ігорем Бурбасом.
– Тобто, в Карпатах ви залишаєтеся?
– Так, поки залишаюся, – заявив Маркевич у коментарі Tribuna.
Нагадаємо, Бурбас повідомляв про давній конфлікт головного тренера Карпат з шеф-скаутом Глібом Корнієнком. Сторони нібито мають абсолютно різні погляди на комплектацію складу під УПЛ.
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