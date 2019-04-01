Ройс вперше став батьком – зворушливе фото дня

Нападник дортмундської Борусії Марко Ройс відтепер приділятиме час не лише футболу.

Макро Ройс став батьком. У нападника збірної Німеччини та його дівчини Скарлетт Гартманн народилась дівчинка. Марко і Скарлетт разом з 2015 року.

Роналду незабаром вп'яте стане батьком, – ЗМІ

"Ласкаво просимо у світ, моя маленька принцеса", – написав Ройс в instagram під фото своєї доньки.

В поточному сезоні Бундесліги 29-річний форвард провів 22 матчі, в яких відзначився 15 голами та 8 асистами.