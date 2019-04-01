toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
ДИНАМО ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Ройс вперше став батьком – зворушливе фото дня

20:05 555 Читать на русском
Ройс вперше став батьком – зворушливе фото дня
Марко Ройс з коханою Скарлетт Гартманн / Фото Fabwags

Нападник дортмундської Борусії Марко Ройс відтепер приділятиме час не лише футболу.

Макро Ройс став батьком. У нападника збірної Німеччини та його дівчини Скарлетт Гартманн народилась дівчинка. Марко і Скарлетт разом з 2015 року.

Роналду незабаром вп'яте стане батьком, – ЗМІ

"Ласкаво просимо у світ, моя маленька принцеса", – написав Ройс в instagram під фото своєї доньки.

В поточному сезоні Бундесліги 29-річний форвард провів 22 матчі, в яких відзначився 15 голами та 8 асистами.

Теги
Німеччина Марко Ройс Марко Ройс Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
хв
Сент-Етьєн
21:30
Нім
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук