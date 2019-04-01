toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Ройс впервые стал отцом – трогательное фото дня

20:08 120 Читати українською
Ройс впервые стал отцом – трогательное фото дня
Марко Ройс с любимой Скарлетт Хартманн / Фото Fabwags

Нападающий дортмундской Боруссии Марко Ройс отныне будет уделять время не только футболу.

Макро Ройс стал отцом. У нападающего сборной Германии и его девушки Скарлетт Хартманн родилась девочка. Марк и Скарлетт вместе с 2015 года.

Роналду вскоре в пятый раз станет отцом, – СМИ

"Добро пожаловать в мир, моя маленькая принцесса", – написал Ройс в instagram под фото своей дочери.

В текущем сезоне Бундеслиги 29-летний форвард провел 22 матча, в которых отметился 15 голами и 8 ассистами.

Теги
Германия Марко Ройс Марко Ройс Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
18
мин
Арсенал
22:00
Ньюкасл
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук